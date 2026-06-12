«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих», - говорится в указе главы государства

Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,51 млн военнослужащих «Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих», - говорится в указе главы государства

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 1 510 000 военнослужащих. Соответствующий указ от 12 июня опубликован на портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих», - говорится в документе.

Ранее, 4 марта сообщалось об указе Путина об установлении штатной численности ВС РФ в количестве 2 млн 391 тыс. 770 человек , в том числе 1 млн 502 тыс. 650 военнослужащих.

Таким образом штатная численность ВС России увеличена на 7350 человек.