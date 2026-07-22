Путин: трудности на российском топливном рынке носят временный характер

Состояние экономики РФ и ее ключевых секторов устойчиво, несмотря на попытки дестабилизировать ТЭК, трудности на топливном рынке носят временный характер.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Как сообщила пресс-служба Кремля в среду, 22 июля, на совещании обсуждалась актуальная ситуация в экономике страны, вопросы банковского кредитования, меры поддержки регионов России.

«Обсудим сегодня вопросы экономической повестки. И сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что трудности на топливном рынке являются временными. «При этом вновь хочу подчеркнуть: трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику», - отметил Путин.

Он сообщил, что, по оценке Минэкономразвития, ВВП РФ в мае рос скромными темпами, но все-таки рос - находится в позитивной зоне 0,3%, а в целом за пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%. «Один из ключевых факторов здесь, конечно, внутренний спрос - как со стороны государства, так и бизнеса, и граждан», - сказал президент.

