Путин: стратегическое партнерство с КНДР будет последовательно укрепляться

Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих КНДР, принимавших участие в боевых действиях в Курской области РФ.

В воскресенье, 26 апреля глава государства направил приветствие участникам церемонии открытия в Пхеньяне Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.

«Сердечно приветствую вас по случаю открытия в Пхеньяне Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Хотел бы выразить глубокую признательность Вам, дорогой товарищ Ким Чен Ын, а также всем, кто внес вклад в реализацию столь масштабного проекта в кратчайшие сроки ‒ к годовщине освобождения Курской земли от захватчиков», - указал российский лидер в телеграмме по случаю церемонии открытия в Пхеньяне Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.

Владимир Путин отметил, что российско-корейское боевое братство имеет славную историю. Глава государства напомнил, что на завершающем этапе Второй Мировой войны советские войска вместе с корейскими войсками освободили страну от японского колониального господства, а в 1950-е годы помогали отстаивать независимость Корейской Народно-Демократической Республики в борьбе с иностранными интервентами.

«А уже в наше время, когда под вражеской оккупацией оказалась часть территории Курской области, Пхеньян, в свою очередь, решительно и без колебаний пришел нам на помощь. Сражаясь плечом к плечу с российскими братьями по оружию, корейские солдаты и офицеры проявили исключительное мужество и подлинную самоотверженность, покрыли себя неувядаемой славой»,- заявил президент РФ, подчеркнув, что «их беспримерные подвиги» навсегда останутся в сердце каждого гражданина России.

Российский лидер отметил, что мемориал, который торжественно открывается сегодня, призван увековечить память о героизме военнослужащих Корейской народной армии и о жертвах, «понесенных во имя общей победы». «И конечно, он станет зримым символом дружбы и единства наших народов», - отметил глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что РФ и КНДР совместными усилиями будут и впредь последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.

«Хотел бы от всей души поблагодарить доблестных корейских воинов ‒ участников боевых действий в Курской области ‒ и воздать дань памяти павшим героям»,- добавил президент.

Председатель Госдумы РФ примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса в КНДР



Сегодня в Пхеньяне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат в ходе операции по освобождению Курской области.

Как сообщила пресс-служба Госдумы РФ, визит проходит по поручению главы российского государства Владимира Путина.

Володина уже принял председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. «Передаю слова приветствия и наилучшие пожелания от нашего Президента Владимира Владимировича Путина и также поздравления в связи с переизбранием на должность Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», — сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что для российской делегации большая честь находиться в эти дни в Пхеньяне, участвовать в открытии Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции». Председатель ГД также поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предполагает в том числе и взаимную оборону



Третьего сентября 2025 года руководитель КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за высокую оценку той роли, которую сыграли военные КНДР в освобождении Курской области от подразделений ВС Украины. «В рамках договора [о всеобъемлющем стратегическом партнерстве] и в соответствии с нашими обязательствами по этому договору мы вели совместную борьбу вместе с братским российским народом и армией. То, что вы, товарищ Путин, несколько раз, и в этом месте тоже высоко оценили подвиг наших солдат - я за это выражаю вам особую благодарность», - сказал Ким Чен Ын в ответ на слова президента РФ о том, что Россия никогда не забудет мужества и героизма солдат КНДР, сражавшихся в Курской области.

Между РФ и КНДР с 2024 года действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает в том числе и взаимную оборону.

По данным российских государственных СМИ, военнослужащие КНДР принимали участие в освобождении отдельных районов Курской области от украинских формирований.

Массированная атака со стороны ВС Украины на Курскую область началась 6 августа 2024 года. Освобождение территории длилось 264 дня. 26 апреля 2025 года Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

