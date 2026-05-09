Путин: советский солдат принес колоссальную жертву во имя свободы и достоинства народов Европы

Президент России Владимир Путин поздравил участников парада на Красной площади и граждан страны с Днем Победы, заявив, что советский солдат принес колоссальную жертву во имя свободы и достоинства народов Европы.

«Поздравляю вас с Днем Победы - с нашим священным, светлым и самым главным праздником!» — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия отмечает 9 мая с чувством гордости за страну и благодарности поколению победителей.

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа - то, что именно он внёс решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников её преступлений», — подчеркнул он.

Путин заявил, что советский народ понес колоссальные жертвы ради свободы и достоинства народов Европы.

«Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в Победу. Она была завоёвана, выстрадана и одержана!» — говорится в обращении.

Президент напомнил о трагических событиях 22 июня 1941 года и заявил, что нацистская Германия планировала уничтожение многонационального советского народа.

«Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и её богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа - именно всех народов, наций, этносов Советского Союза», - отметил он.

По словам Путина, для реализации этих целей были собраны силы по всей Европе



«Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине - это высшая правота, способная сплотить миллионы людей», — отметил Путин.



Путин также заявил, что подвиг поколения победителей вдохновляет российских военных, участвующих в «специальной военной операции».

«Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперёд <...> Залог успеха - наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплочённость и способность выдержать всё. Одолеть любые испытания!», — сказал президент.

В завершение Путин выразил уверенность в победе России и поздравил граждан страны с праздником.

«Твёрдо уверен, что наше дело - правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!» — заявил он.