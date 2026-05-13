Путин: РФ продолжит модернизировать ядерные силы и разрабатывать новые ракетные комплексы

Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники (МИТ).

«Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», — сказал президент РФ.

Кроме того, Путин отметил, что созданные МИТ подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также «несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе «специальной военной операции».

«Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия», - подчеркнул президент РФ.

МИТ является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».