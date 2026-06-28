Путин: РФ начала использовать запасы топлива Президент России отметил, что уровень резервов сохраняется

Россия начала использовать топливные запасы, но резервы бензина при этом практически не отличаются от аналогичных прошлогодних показателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка, передают российские СМИ.

"На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но, несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года", - сказал Путин.

В интересах отечественных потребителей временно введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина, указал президент.

По его словам, рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива.

"В интересах отечественных потребителей временно введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива", - отметил глава государства, добавив, что на совещании будет обсуждаться вопрос о возможном затоваривании. Мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги. Нам проблемы дополнительные не нужно создавать самим себе", - пояснил российский лидер.

Президент подчеркнул, что для стабилизации топливного рынка необходимо принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов, включая наращивание объема предложения и поддержание экономически обоснованных цен на топливо.

Особое внимание на совещании было уделено обеспечению топливом сельхозпроизводителей в летний период. Путин потребовал безусловного соблюдения сезонных графиков поставок для предприятий агропромышленного комплекса: «от этого зависит урожай».

-РФ готова продолжить обсуждение с США всех модальностей, которые были в Анкоридже

РФ готова продолжить обсуждение с США всех модальностей, которые были в Анкоридже, заявил Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

В Анкоридже "никто не ставил никаких подписей", но обсуждались возможности завершения конфликта на Украине, сообщил Путин в

Россию в Анкоридже просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками, добавил президент.

«Переговорные контакты по Украине есть, в том числе есть и новые предложения»,-сказал президент.

Президент подчеркнул, что РФ «внимательно относится к каждому поступающему предложению по Украине».

По словам президента, «Россия не даст Украине шанса остановить продвижение войск РФ». «Все удары ВСУ по инфраструктуре РФ не влияют на положение на фронте»,-сказал он.

Путин отметил, что «ответные удары РФ вглубь Украины гораздо более мощные и чувствительные».

Путин заявил, что России предлагают приостановить взаимные удары вглубь территорий РФ и Украины

Кроме того, российский лидер заявил о «задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии».

«Москва теперь точно знает, что Киев и Запад не собирались выполнять Минские соглашения»,- заявил Путин.

По его словам, «Запад стремится к стратегическому поражению России, с повестки дня эти тезисы никто официально не снимал».

Президент РФ выразил благодарность главе Беларуси Александру Лукашенко «за усилия на гуманитарном треке по украинскому направлению, в том числе по обмену пленными».

Российский лидер также заявил, что РФ ожидает приезда американских переговорщиков после завершения "горячей фазы" событий вокруг Ирана.