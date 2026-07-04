Путин: РФ и США несут «особую ответственность» за глобальную безопасность

Россия и США ‒ как две крупнейшие ядерные державы ‒ несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе. Об этом говорится в поздравлении российского лидера Владимира Путина президенту США Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки.

«Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества. За прошедшие два с половиной века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц», - говорится в послании.

«Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства. И сегодня Россия и Соединённые Штаты ‒ как две крупнейшие ядерные державы ‒ несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе», - подчеркнул президент РФ.

Путин выразил уверенность, что «налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам» не только двух народов, но и всего мирового сообщества.

«Желаю тебе, Дональд, и твоим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам ‒ счастья и процветания», - написал президент РФ.