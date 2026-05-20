Путин: РФ и КНР поставили масштабные задачи по качественному развитию партнерства двух стран Визит президента РФ в Китай завершился чаепитием с председателем КНР Си Цзиньпином

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай завершился чаепитием с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Как сообщила пресс-служба Кремля, с российской стороны присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин и посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

«Это была успешная, плодотворная, насыщенная работа. Мне кажется, есть основания поблагодарить наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи», - сказал президент РФ.

Кроме того, Путин встретился в Пекине с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном.

«Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпином были весьма продуктивными, полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы, без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества», - сказал Путин на встрече с премьером Государственного совета КНР.

Президент РФ отметил, что , «несмотря на некоторую корректировку показателей двусторонней торговли, по итогам 2025 года в текущем году товарооборот демонстрирует хороший рост – более 10 %».

«Продолжим торговое взаимодействие в соответствии с утверждёнными долгосрочными стратегиями, прежде всего Планом российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. В числе приоритетов – обеспечить надёжную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне. Этому во многом способствует практически стопроцентное использование национальных валют в двусторонних расчётах», - указал президент РФ.

На повестке дня, по словам российского лидера, «реализация широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве, транспорте и логистике».

«Активно развиваются гуманитарные контакты, в том числе в культуре, кинематографии, спорте, в области молодёжных и туристических обменов», - добавил он.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин осмотрели подготовленную информагентствами ТАСС и Синьхуа фотоэкспозицию о развитии российско-китайских отношений под названием «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнёрство великих держав».

«Там [на чаепитии] самые важные, прежде всего внешнеполитические вопросы будут обсуждаться. Но также и сотрудничество в других областях, несомненно», - сказал он.

Президент РФ накануне прибыл в Пекин с двухдневным визитом.