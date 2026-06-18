Путин: РФ и АСЕАН приветствуют договоренности США и Ирана о прекращении конфликта По итогам саммита Россия – АСЕАН президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Фердинанд Маркос сделали заявления для СМИ

Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта, а также о работе над параметрами будущего мирного соглашения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам саммита РФ - АСЕАН.

«По многим проблемам современного мира наши позиции близки или даже совпадают. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана. Мы единодушно приветствовали договорённости иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения. Полагаем, что тот факт, что документ подписан был главами государств, господином ( президентом США Дональдом) Трампом и господином (президентом Ирана Масудом) Пезешкианом, тоже дают основания рассчитывать на то, что это будет серьёзный документ, который ляжет в основу будущих договорённостей», - сказал Путин.

Он отметил, что РФ и страны АСЕАН рассчитывают, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках.

«Отмечу также, что Россия продолжит всемерно содействовать государствам АСЕАН в усилиях по поддержанию мира и стабильности в Юго-Восточной Азии и в более широком плане – по формированию во всём Евразийском регионе надёжной, открытой и всеобъемлющей системы безопасности и многопланового взаимодействия, по сопряжению различных интеграционных процессов на континенте, происходящих в рамках таких объединений, как АСЕАН, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества», - указал президент.

По его словам, стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. «В ней особо подчёркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН», - сказал Путин.

Президент РФ сообщил, что в ходе саммита было озвучено много «конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнёрства в экономической сфере, участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение её структуры, за расширение взаимных капиталовложений».

«Для этого важно переходить в финансовых расчётах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов», - отметил он.

Президент заявил, что Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты, а также продолжит «поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствие и энергоносители».

«Россия и государства АСЕАН многое делают для укрепления сотрудничества в транспортной сфере. Расширяются трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладываются новые маршруты, запускаются совместные логистические сервисы.На регулярной основе осуществляются консультации по таким острым темам, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью, безопасное использование цифровых технологий», - сказал он.

«Вновь подчеркну: Россия искренне стремится выстраивать с государствами Юго-Восточной Азии многоплановое, подлинное стратегическое партнёрство, и мы видим такой же настрой – действовать сообща, рука об руку – у наших азиатских друзей», - добавил президент РФ.

Как сообщает сайт Кремля, Владимир Путин принял участие в юбилейных пленарных сессиях пятого саммита Россия – АСЕАН, приуроченного к 35-летию установления отношений сторон.

По итогам саммита был принят пакет документов: Казанская декларация, Комплексный план действий Россия – АСЕАН, Совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и Совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики.

Повестка встречи в Казани включала обзор стратегического партнерства Российской Федерации и Ассоциации, новые направления взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

В состав АСЕАН входят 11 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии: Бруней-Даруссалам, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия является полномасштабным партнёром по диалогу с организацией с июля 1996 года.