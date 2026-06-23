Западные страны пока не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар, - президент РФ

Путин: РФ готова «оперативно и адекватно» ответить на любые внешние и внутренние угрозы Западные страны пока не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар, - президент РФ

Россия готова «оперативно и адекватно» ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных образовательных организаций высшего образования.

«Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконно, вооружённым путём, с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные, наступательные бюджеты. При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе», - сказал Путин.

Схема действий «лжедемократического» Запада, по словам президента РФ, «очень проста».

«Сначала создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России», - отметил он.

Президент РФ подчеркнул, что Москва последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех.

«Убеждены, что добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений, надёжно обеспечив военную безопасность каждого государства. Вместе с тем мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», - сказал он.

Глава российского государства также обратил внимание на то, что «в соответствии с Государственной программой вооружения последовательно модернизируются ядерная триада, Сухопутные войска, растёт боевой потенциал Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота».

«Особо отмечу, что с началом «специальной военной операции» произошло качественное развитие многих видов вооружений. В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и барражирующие боеприпасы», - пояснил он.

Кроме того, президент РФ прокомментировал вопрос относительно возможности запуска дронов с территории стран НАТО по российским объектам.

«Они пока не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Все понимают или должны понимать. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого», - сказал глава российского государства, обратив внимание на то, что, «когда в странах Прибалтики, например, какие-то дроны летают украинские, они все-таки не указывают пальцем на Москву». «Они говорят, что это украинские дроны. Ошибка там, сбой в системе, работа РЭБ, еще что-то», - отметил Путин.

«Но пока они еще не дошли до того, чтобы свою территорию напрямую использовать. Хотя производства военные размещают, ну и, конечно, [обеспечивают] большой поток всего вооружения в зону боевых действий», - добавил он.