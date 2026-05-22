Путин: РФ выступает за международную систему равной и неделимой безопасности без диктата и давления Президент РФ направил приветствие участникам Вторых международных общественно-политических слушаний

Россия неизменно выступает в пользу формирования международной системы равной и неделимой безопасности без диктата и давления.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 22 мая направил приветствие участникам Вторых международных общественно-политических слушаний, которые проходят в Перми при поддержке партии Единая Россия. Текст обращения опубликован в Telegram-канале Единой России.



Глава государства заявил, что упрочнение взаимного доверия и партнерских связей между евразийскими странами является важнейшим фактором построения справедливого демократического миропорядка.



«Наша страна неизменно и настойчиво выступает в пользу формирования международной системы равной и неделимой безопасности, которая исключала бы методы диктата или силового давления и гарантировала мирное политико-дипломатическое решение любых межгосударственных споров и противоречий. И, разумеется, создавала бы условия для развития по-настоящему взаимовыгодного сотрудничества, основанного на общепризнанных и обязательных для всех правовых нормах»,- подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства отметил важность открытого диалога между государствами, партиями, общественными институтами и экспертным сообществом. «Уверен, что участники слушаний — парламентарии, представители политических партий и общественных организаций, предприниматели и эксперты — проведут содержательные, обстоятельные дискуссии, а выдвинутые идеи, предложения и инициативы получат практическую реализацию на благо наших государств и народов», — говорится в приветствии.

Вторые международные общественно-политические слушания «Новый контур равной и неделимой евразийской безопасности» проходят в Перми с 20 по 23 мая 2026 года. В масштабном форуме принимают участие более 200 экспертов, политиков и общественных деятелей из разных стран. Главным событием форума стало пленарное заседание международной комиссии «Единой России».

Международные общественно-политические слушания посвящены выдвинутой президентом России Владимиром Путиным инициативе по формированию контура равной и неделимой безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии. Организаторами мероприятия выступают администрация губернатора Пермского края, российский парламентский «Евразийский диалог» при поддержке партии «Единая Россия» и МИД России.

Данный форум уже второй по счету. Первый состоялся в конце мая 2025 года, получив высокую оценку главы государства и объединив видных политических, общественных деятелей, дипломатов, представителей деловых кругов из 50 стран. По его итогам эксперты из большинства стран Азии и Европы сошлись во мнении о необходимости сделать слушания традиционными и ежегодными.