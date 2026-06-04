Путин: Россия и Китай «скоро порадуют» мировую энергетику новыми договоренностями

Marina Mussa
04 Июня 2026•Обновить: 04 Июня 2026
Россия и Китай в ближайшее время могут объявить о новых договоренностях в сфере энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем», - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что Москва не совершала «разворота» в сторону Азии, поскольку базовый договор с Китаем был подписан еще в 2001 году. Он назвал Россию и Китай естественными партнерами.
По словам президента, российско-китайское взаимодействие развивается не против кого-либо, а в интересах самих двух стран. Путин также отметил, что у него с председателем КНР Си Цзиньпином сложились «без преувеличения доверительные отношения».
Глава государства добавил, что Россия и Китай продолжают сотрудничество в военно-технической сфере и рассматривают новые разработки в этой области. При этом, по его словам, такая работа не связана с текущими международными событиями.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.