Москва и Пекин продолжают сотрудничество в военно-технической сфере и рассматривают новые разработки в этой области - президент РФ

Путин: Россия и Китай «скоро порадуют» мировую энергетику новыми договоренностями Москва и Пекин продолжают сотрудничество в военно-технической сфере и рассматривают новые разработки в этой области - президент РФ

Россия и Китай в ближайшее время могут объявить о новых договоренностях в сфере энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем», - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Москва не совершала «разворота» в сторону Азии, поскольку базовый договор с Китаем был подписан еще в 2001 году. Он назвал Россию и Китай естественными партнерами.

По словам президента, российско-китайское взаимодействие развивается не против кого-либо, а в интересах самих двух стран. Путин также отметил, что у него с председателем КНР Си Цзиньпином сложились «без преувеличения доверительные отношения».

Глава государства добавил, что Россия и Китай продолжают сотрудничество в военно-технической сфере и рассматривают новые разработки в этой области. При этом, по его словам, такая работа не связана с текущими международными событиями.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.