Путин: Россия и Китай продолжат работу для построения многополярного миропорядка Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления всеобъемлющего партнерства - президент РФ

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, отметив его вклад в развитие Китая и укрепление позиций страны на мировой арене. Поздравительную телеграмму опубликовала пресс-служба президента РФ в понедельник, 15 июня.

Российский лидер подчеркнул, что под руководством Си Цзиньпина Китайской Народной Республики добивается впечатляющих успехов в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, а также последовательно укрепляет свои позиции в мире.

Путин отметил, что с теплотой вспоминает недавнюю встречу с председателем КНР в Пекине, которая подтвердила позитивную динамику российско-китайских отношений по всем ключевым направлениям.

По словам президента РФ, достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами.

Российский лидер выразил уверенность, что Москва и Пекин продолжат конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо народов двух стран, а также в интересах формирования справедливого и демократического многополярного миропорядка.

Путин пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.