Путин: Россия готова поддерживать интересы Ирана в контексте ближневосточного конфликта

Ulviyya Amoyeva
27 Апрель 2026•Обновить: 27 Апрель 2026
В Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
В ходе переговоров в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге глава российского государства заявил о готовности поддерживать интересы Ирана в контексте ближневосточного конфликта.
Путин подчеркнул, что Россия будет способствовать достижению мира в регионе, учитывая интересы всех народов Ближнего Востока. Он также сообщил о получении послания от Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и передал ему пожелания здоровья и благополучия.
«На прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана. Хотелось бы попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это и подтвердить, что Россия, также, как Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения», - сказал он.
Президент выразил уверенность в способности иранского народа преодолеть текущие трудности под руководством нового лидера.
Глава МИД Ирана в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку и отметил укрепление двусторонних отношений.
В переговорах приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.
Иранскую делегацию, помимо Аракчи, представляли его заместитель Казем Гариб-Абади и посол в Москве Казем Джалали.