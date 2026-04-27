Президент подчеркнул, что Россия будет способствовать достижению мира в регионе, учитывая интересы всех народов Ближнего Востока

Путин: Россия готова поддерживать интересы Ирана в контексте ближневосточного конфликта Президент подчеркнул, что Россия будет способствовать достижению мира в регионе, учитывая интересы всех народов Ближнего Востока

В Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.



В ходе переговоров в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге глава российского государства заявил о готовности поддерживать интересы Ирана в контексте ближневосточного конфликта.



Путин подчеркнул, что Россия будет способствовать достижению мира в регионе, учитывая интересы всех народов Ближнего Востока. Он также сообщил о получении послания от Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и передал ему пожелания здоровья и благополучия.



«На прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана. Хотелось бы попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это и подтвердить, что Россия, также, как Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения», - сказал он.



Президент выразил уверенность в способности иранского народа преодолеть текущие трудности под руководством нового лидера.



Глава МИД Ирана в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку и отметил укрепление двусторонних отношений.



В переговорах приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.



Иранскую делегацию, помимо Аракчи, представляли его заместитель Казем Гариб-Абади и посол в Москве Казем Джалали.