Путин: российский народ ответил на давление и угрозы сплоченностью, а государство – быстрыми решениями Президент РФ выступил на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ в Санкт-Петербурге

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации в Санкт-Петербурге в понедельник, 27 апреля.

Мероприятие, организованное в День российского парламентаризма, прошло в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин привлек внимание к тому, что возникшая 120 лет назад первая модель двухпалатной парламентской системы, в наше время, реализована уже на конституционной основе, важна и эффективна в условиях большой, многонациональной и многоконфессиональной страны.

Глава государства отметил, что в развитии, укреплении страны огромную роль играют и парламенты, созданные во всех регионах России.

Политическая система РФ, все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы страны, подчеркнул Владимир Путин.



«На давление, угрозы, на откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплоченностью и твердостью, а государство – быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне. Это очень важно»,- подчеркнул российский лидер, поблагодарив депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, региональных парламентариев за активную политическую позицию и за высокий уровень профессионализма.

Парламентарии открыли свой фронт сопротивления, борьбы за Россию, за ее безопасность и за ее будущее, подчеркнул глава государства. «И если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренцией – это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся, потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ. Для нас любовь к Родине, стремление ее защищать превыше всего. Это смысл, исторический принцип суверенного мировоззрения. В нем наша сила. Без этого Россия не может существовать», - подчеркнул Владимир Путин.

По ключевым, определяющим вопросам все парламентские партии, все регионы выступают солидарно, с единых позиций, идетт большая, слаженная работа парламента и Правительства, ведущих корпораций и небольших компаний, деловых объединений и патриотических сил, привлек внимание глава государства. «Общее дело, сложнейшие задачи объединяют все общество и весь народ.

Это проявляется, прежде всего, в поддержке специальной военной операции, в шагах по укреплению обороноспособности и безопасности России», - отметил глава государства.

Путин обратил внимание на то, что на повестке сейчас первые контуры нормативной базы в сфере искусственного интеллекта, и с учетом зарубежного опыта нужно найти свою оптимальную, сбалансированную модель регулирования этих технологий, кардинально меняющих весь мир.

«В целом законодательный процесс должен быть системным – и, добавлю, конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны, и важно на них достойно преодолевать»,- продолжил президент.

При этом, он назвал «контрпродуктивным» зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах, выработке новых каких-то мер наказания для нарушителей.



«Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие, а Россия вечна. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее»,- заявил президент, призвав законодателей смотреть «за горизонт», создавать такие нормы права, которые ведут к созиданию, двигают общество, государство, науку, экономику только вперед.

«Убежден, что именно так будут действовать и российские законодатели»,- добавил Владимир Путин.