Путин разрешил продажу доли TotalEnergies в проекте «Арктик СПГ-2»

Olga Keskin
03 Июня 2026•Обновить: 03 Июня 2026
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, предусматривающее приобретение ООО «Нордлайн» у «дочки» французской TotalEnergies 10% ООО «Арктик СПГ- 2». Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Компания «Нордлайн» была создана в прошлом месяце крупнейшим независимым производителем природного газа в России — компанией «НОВАТЭК».
Проект «Арктик СПГ-2», реализуемый «НОВАТЭК», является одним из крупнейших проектов по производству сжиженного природного газа в России.
В проекте «НОВАТЭК» принадлежало 60% акций, TotalEnergies — 10%, китайской CNPC — 10%, CNOOC — 10%, японскому консорциуму Japan Arctic LNG — 10%.
Министерство финансов США включило проект «Арктик СПГ-2» в санкционный список в ноябре 2023 года.