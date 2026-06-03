Компания «Нордлайн» купит у «дочки» французской TotalEnergies 10% ООО «Арктик СПГ- 2»

Путин разрешил продажу доли TotalEnergies в проекте «Арктик СПГ-2» Компания «Нордлайн» купит у «дочки» французской TotalEnergies 10% ООО «Арктик СПГ- 2»

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, предусматривающее приобретение ООО «Нордлайн» у «дочки» французской TotalEnergies 10% ООО «Арктик СПГ- 2». Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Компания «Нордлайн» была создана в прошлом месяце крупнейшим независимым производителем природного газа в России — компанией «НОВАТЭК».



Проект «Арктик СПГ-2», реализуемый «НОВАТЭК», является одним из крупнейших проектов по производству сжиженного природного газа в России.

В проекте «НОВАТЭК» принадлежало 60% акций, TotalEnergies — 10%, китайской CNPC — 10%, CNOOC — 10%, японскому консорциуму Japan Arctic LNG — 10%.

Министерство финансов США включило проект «Арктик СПГ-2» в санкционный список в ноябре 2023 года.