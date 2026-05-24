Путин призвал вместе противостоять распространению на планете разрушительных идеологий

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости объединиться для борьбы с распространением в мире ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии, а также для выстраивания справедливого и многополярного мира.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, с региональными конфликтами, с растущей глобальной нестабильностью, важно объединить работу всех конструктивных сил для построения справедливого, демократического, многополярного мира. Вместе противостоять распространению на планете разрушительных идеологий: ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии», - говорится в послании главы государства участникам Международного антифашистского форума «Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность».

Текст послания размещен в воскресенье сайт Кремля. Кроме того президент призвал отстаивать историческую правду о Второй мировой войне.

Также Путин отметил, что все парламентские партии России занимают консолидированную патриотическую позицию, отстаивают суверенитет страны, оказывают поддержку участникам и ветеранам «специальной военной операции», уделяют приоритетное внимание воспитанию молодежи».