Путин: по инициативе России создан международный альянс в области ИИ Президент подчеркнул, что Россия может выделить нужное финансирование и создать свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта

Россия инициировала создание Международного альянса в области искусственного интеллекта и учредила Международную конференцию по вычислительной оптимизации.

Об этом президент РФ заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«По нашей инициативе создан Международный альянс в области искусственного интеллекта, учреждена Международная конференция по вычислительной оптимизации. Эти структуры объединили деловые, научные и академические круги из многих заинтересованных стран», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что за лидерство в области искусственного интеллекта и нейротехнологий разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций.

«И должен сказать, что, на мой взгляд, у России есть определенные конкурентные преимущества. Во-первых, мы прекрасно себе отдаем отчет в том, насколько важны эти знания, понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов. Во-вторых, мы понимаем возможности и риски внедрения соответствующих технологий», — добавил Путин.

По словам президента, третьим положительным фактором является интеллектуальный потенциал России. «И в области образования этот процесс развивается активно, и наша академическая наука готова к решению задач подобного рода и такого уровня. То есть Россия располагает соответствующими, необходимыми для решения этих задач кадрами».

При этом развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии, указал президент.

«У России есть в этом смысле безусловные конкурентные преимущества», — отметил президент, перечислив в числе сильных сторон России атомную энергетику, гидрогенерацию и традиционные виды энергетики.

Путин подчеркнул, что Россия может выделить нужное финансирование и создать свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта.