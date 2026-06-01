Путин поздравил Пашиняна с днем рождения Российский лидер также отметил дружественный характер отношений между двумя странами

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю его дня рождения. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента РФ.

«Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения», - говорится в телеграмме.

Российский лидер отметил традиционно дружественный характер отношений между двумя странами и народами.

«Мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии», - следует из поздравления.

Путин также пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов.

В последние годы между сторонами возникли разногласия по вопросам безопасности, участия Армении в ОДКБ и курса Еревана на сближение с ЕС.

Ранее лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета призвали Армению провести референдум о выборе между вступлением в ЕС и дальнейшим участием в ЕАЭС. Стороны также договорились на следующем заседании ВЕЭС в декабре в Санкт-Петербурге рассмотреть доклад о возможных последствиях выхода Армении из ЕАЭС.

В декабре 2025 года Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства. Москва заявляла, что полноценное участие Армении в ЕАЭС и одновременное движение к членству в ЕС несовместимы.