Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

Elmira Ekberova
27 Май 2026•Обновить: 27 Май 2026
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, подчеркнув значение исламских традиций и вклад мусульманских организаций в жизнь страны.
"Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию", - говорится в послании главы государства.
Путин заявил, что мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни России, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей и воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, а также реализуют социально значимые образовательные и благотворительные инициативы.
Отдельно президент России отметил деятельность, направленную на поддержку военнослужащих и их семей.
«Глубокой признательности заслуживает ваша востребованная деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких», — говорится в послании.