Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, подчеркнув значение исламских традиций и вклад мусульманских организаций в жизнь страны.

"Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию", - говорится в послании главы государства.



Путин заявил, что мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни России, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей и воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, а также реализуют социально значимые образовательные и благотворительные инициативы.

Отдельно президент России отметил деятельность, направленную на поддержку военнослужащих и их семей.

«Глубокой признательности заслуживает ваша востребованная деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких», — говорится в послании.