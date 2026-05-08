Президент России также передал поздравления и слова признательности ветеранам и труженикам тыла

Путин поздравил лидеров ряда стран с 81-й годовщиной Победы Президент России также передал поздравления и слова признательности ветеранам и труженикам тыла

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам ряда иностранных государств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в пятницу, 8 мая.

Поздравления были направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.

В посланиях Путин подчеркнул, что 9 мая является днем памяти и благодарности поколениям, которые, по его словам, «плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу», приближая Победу над «нацистскими захватчиками» ценой огромных жертв и лишений.

Президент России также передал поздравления и слова признательности ветеранам и труженикам тыла, пожелав им здоровья, бодрости духа и долголетия.

В обращениях к народам Грузии и Молдавии Путин призвал сохранять память о событиях военных лет и передавать будущим поколениям традиции дружбы и взаимопомощи, связывающие народы этих стран с Россией.