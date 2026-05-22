В частности, изменения вносятся в указ № 556 от 27 апреля 2007 года «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации»

Путин подписал указ о праве оператора Запорожской АЭС владеть ядерными материалами В частности, изменения вносятся в указ № 556 от 27 апреля 2007 года «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации»

Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющей право АО «Эксплуатирующей организации Запорожской АЭС» владеть ядерными материалами и установками. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В частности, изменения вносятся в указ № 556 от 27 апреля 2007 года «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации».

Дополнения внесены в перечень российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы (за исключением тех, которые могут находиться только в федеральной собственности).

К ядерным материалам относятся вещества, содержащие или способные воспроизводить делящиеся ядра, в том числе уран, плутоний и торий.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Российская армия взяла объект под контроль в марте 2022 года после начала конфликта в Украине. С начала конфликта территория вокруг станции неоднократно подвергалась обстрелам.

