Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для жителей Приднестровья Указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру приема в российское гражданство для жителей Приднестровья — региона, в одностороннем порядке провозгласившего независимость от Молдовы.

Согласно документу, иностранные граждане, постоянно проживающие в Приднестровье и достигшие 18-летнего возраста, получили право подавать заявления о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Отмечается, что данный указ принят в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в целях защиты прав и свобод человека.

Реакция Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду, комментируя указ, заявила, что президент РФ Владимир Путин «пытается запугать» Молдову.

«После начала войны в Украине многие жители (Приднестровского) региона получили гражданство Молдовы, потому что чувствовали себя в больше безопасности», - сказала глава государства во время выступления в столице Эстонии, Таллине.

Приднестровский вопрос в Молдове

После того как Молдова в 1991 году вышла из состава СССР и провозгласила независимость, Приднестровье (регион на левом берегу Днестра) при поддержке России также в одностороннем порядке объявило о своей независимости.

Вооруженный конфликт, вспыхнувший после этого между Молдовой и Приднестровьем, завершился перемирием в 1992 году. В ходе тех столкновений погибли более 1000 человек, тысячи получили ранения.

В 1993 году между Молдовой и Приднестровьем при посредничестве ОБСЕ начались переговоры по урегулированию приднестровского конфликта. В переговорах в формате 5+2 участвуют Приднестровье, Молдова, Россия, Украина, США, а также представители ОБСЕ и Европейского союза.

Приднестровье, не признанное ни одним из государств — членов ООН, имеет собственную политическую структуру, парламент, армию, полицию и почтовую систему.

Отмечается, что Россия, разместившая в Приднестровье свои воинские контингенты под видом «миротворческих сил», ежегодно выделяет региону миллионы долларов на поддержку.

Кроме того, в приднестровском селе Колбасна располагается крупнейший российский арсенал, сохранившийся еще с советских времен после Второй мировой войны.