Путин: перед РФ и Кыргызстаном открыты широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества Президент РФ обратился к участникам VIII Российско-Кыргызского экономического форума и XII Российско-Кыргызской межрегиональной конференции

Перед Россией и Кыргызстаном открыты самые широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в обращении участникам VIII Российско-Кыргызского экономического форума и XII Российско-Кыргызской межрегиональной конференции. Текст и видеоролик с обращением главы государства опубликовала в четверг, 6 августа пресс-служба Кремля.

«Сердечно приветствую всех участников, организаторов и гостей сразу двух крупных совместных российско-киргизских мероприятий, стартующих сегодня, – это экономический форум и межрегиональная конференция», - заявил Путин в начале выступления, выразив признательность президенту Кыргызстана Садыру Жапарову за личную поддержку важных начинаний и внимание, которое он уделяет укреплению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

На Иссык-Куле собрались более тысячи представителей двух стран

Глава государства напомнил, что на Иссык-Куле собрались более тысячи представителей России и Кыргызстана, среди которых главы регионов, руководители органов государственной власти, предпринимательских, академических и общественных структур, институтов развития.

То есть те, кто на практике, реальными делами содействует продвижению всего комплекса российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества, и в первую очередь их экономической составляющей, подчеркнул президент.

Круг тем форума и конференции широк и разнообразен: это углубление торгово-инвестиционной и промышленной кооперации, сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации, туризме, отметил Путин.

Кроме того, по его словам, запланировано совместное заседание Российско-Кыргызского и Кыргызско-Российского деловых советов, а также выездная сессия Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер выразил удовлетворение в связи с тем, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Кыргызстана, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества.

Товарооборот превысил $5 млрд

Диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля: по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 млрд долларов, подчеркнул глава государства.

С большой отдачей, по его словам, работает Российско-Кыргызский фонд развития, по линии которого уже профинансировано порядка четырех тысяч совместных проектов в самых разных секторах экономики Кыргызстана на общую сумму свыше миллиарда долларов.

Благодаря этим средствам создан или модернизирован целый ряд заводов и предприятий, появились новые производства и рабочие места, значительно вырос экспортный потенциал Республики, отметил Владимир Путин.

Он также привлек внимание к тому, что в Кыргызстане действует более двух тысяч компаний с российским капиталом. «Причем речь идет не только о крупном, но и о малом и среднем бизнесе, активно вовлеченном в программы по импортозамещению и выпуску конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Таким российско-киргизским программам оказывает практическое содействие наша Федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства», - сказал президент.

Сотрудничество в сфере энергетики

Одной из важнейших отраслей двустороннего взаимодействия Путин назвал энергетику.

Россия принимает деятельное участие в развитии энергетической инфраструктуры Кыргызстана и создании новых объектов генерации, отметил глава государства.

«В текущем году планируем запустить в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт на востоке страны. Идет подготовка к возведению в этом же регионе современной ветровой электростанции», - сказал президент РФ.

Сотрудничество в гуманитарной сфере

Россия и Кыргызстана тесно сотрудничают и в гуманитарной сфере - в образовании и науке, в культуре и спорте, по линии общественных и молодежных кругов, отметил Путин.

Крепнут связи между гражданами двух стран, продолжается строительство в Кыргызстане девяти школ с обучением на русском языке, а также кампуса Славянского университета в Бишкеке, отметил он.

«Регулярно направляем учебные пособия и высококвалифицированных педагогов в киргизские школы и вузы. На повестке дня – открытие в Нижнем Новгороде совместного учебного центра в области информационных технологий и кибербезопасности», - привлек внимание глава государства.

Широкие перспективы для сотрудничества

Путин подчеркнул, что перед РФ и Кыргызстаном открыты самые широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества.

«И убежден, что, действуя и далее сообща, по-партнерски, российские и киргизские деловые круги и регионы продолжат всемерно способствовать обеспечению экономического роста наших стран и социального благополучия наших граждан»,- подчеркнул президент РФ, пожелав участникам экономического форума и межрегиональной конференции плодотворной работы, конструктивного общения, успехов и всего самого доброго.