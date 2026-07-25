В Омске на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу, на которой обсуждалось российско-казахстанское сотрудничество на региональном и международном уровне

Путин: отношения РФ и Казахстана развиваются успешно и носят стратегический характер В Омске на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу, на которой обсуждалось российско-казахстанское сотрудничество на региональном и международном уровне

Отношения между РФ и Казахстаном развиваются успешно и носят стратегический характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в Омске на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу, на которой обсуждалось российско-казахстанское сотрудничество на региональном и международном уровне.

«Отношения наши развиваются, развиваются успешно. Они действительно – не на словах, а на деле – носят стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. В прошлом году у нас почти 28 миллиардов [долларов], 27,8, если точно, – прилично. А за первые пять месяцев текущего года [он] ещё прибавил свыше 4 процентов, во всяком случае, по данным нашей статистики», - сказал президент РФ.

Он отметил, что инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее. «Здесь нам тоже, в принципе, есть чем похвастаться: у нас 70 проектов, в которых участвуют российские предприятия, российский бизнес, общим объёмом где-то на 30 миллиардов долларов», - указал президент РФ.

По словам российского лидера, Астана и Москва также активно сотрудничают на международной арене и во всех региональных организациях.

«В этом году Россия председательствует в ОДКБ, а Казахстан председательствует в Евразэс. И здесь тоже нам есть о чём поговорить, сверить часы», - отметил он.

«Прямые связи развиваются очень активно. И в этом смысле, конечно, очень важна работа на региональном уровне. Хочу поблагодарить коллег с обеих сторон за то, что они так активно работают. На сегодняшнем мероприятии 650 участников – это политики самого верхнего, центрального уровня, губернаторы с обеих сторон, руководители региона, предприниматели. Знаю, что подготовлен и подписывается целый ряд соглашений, как это всегда бывает на мероприятиях подобного рода», - добавил президент РФ.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют принять участие в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества».

Форум проходит в Омске 24–25 июля. Среди его участников – вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители парламентов, деловых и экспертных кругов двух стран.