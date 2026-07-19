Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве

Путин: отношения России и КНДР развиваются по всем направлениям Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве

Развитие отношений России и КНДР наблюдается по все направлениям. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, которая прошла 19 июля в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши отношения развиваются по всем направлениям", - отметил глава государства. "Очень рад вас видеть, добро пожаловать», - обратился президент к главе МИД.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве. Стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки.

По словам Путина, «россияне никогда не забудут доблесть и отвагу, проявленные военными КНДР при освобождении Курской области, и будут их чтить наравне с соотечественниками».

«Еще раз хочу выразить признательность <...> за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига. Будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками», - заверил российский лидер.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНДР заявил, что ценит «глубокое взаимопонимание и дружбу», сложившиеся с лидером республики Ким Чен Ыном.

«Прошу передать привет и наилучшие пожелания председателю государственных дел, товарищу Ким Чен Ыну. Я очень высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание по всем вопросам и дружеские взаимоотношения», - сказал глава государства.

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным отметила, что лидер страны Ким Чен Ын подтвердил стратегическую направленность на всемерное развитие отношений с РФ.