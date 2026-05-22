Путин осудил удар по колледжу в Старобельске в Луганской области

Президент России Владимир Путин осудил удар по колледжу в городе Старобельск в подконтрольной РФ Луганской области Украины. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе встречи с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев».

Путин назвал «террористическим» удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа, отметив, что заслушал доклады с региона, министра обороны, министра Министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. «На данный момент известно о том, что шесть человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов ещё продолжается», - сказал Путин.

Президент РФ акцентировал внимание на том, что «никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет».

«Удар не был случайным, он прошёл в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы. Выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, ещё раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что», - сказал Путин.

Кроме того, президент РФ обратился к военнослужащим вооружённых сил Украины (ВСУ) с требованием не выполнять приказов киевского руководства.

В качестве причины удара по колледжу, президент РФ назвал «постоянные провалы на фронте, сдачу позиций, населенных пунктов, территорий и ситуацию на фронте для ВСУ».

Киеву, по мнению российского президента, нужны подобные инциденты, «чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – всё свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия».

Он отметил, что МИД РФ дано поручение проинформировать об этом инциденте международные организации и международное сообщество. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», - заключил Путин.

Сообщается, что в ночь на 22 мая БПЛА атаковал учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в момент удара находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

В городе также были повреждены магазины, административные здания и частные дома, в одном из которых ранения получил мужчина. Здание колледжа практически сложилось, на месте происшествия идет разбор завалов.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «чудовищным преступлением». По данным СК России, по факту атаки БПЛА возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).