Путин: основа переговоров по Украине — Стамбульские договоренности, «модальности» Анкориджа и реалии «на земле» Президент РФ отметил, что не видит оснований отходить от стамбульских договоренностей

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 года, «модальностей», которые обсуждались в Анкоридже, и ситуации «на земле». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином во вторник, 23 июня.

«Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит, все их устраивало», - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что не видит оснований отходить от стамбульских договоренностей. По его словам, в качестве основы позиции Москвы для возможных переговоров остаются принципы Стамбула и Анкориджа, реалии «на земле», а также положения, обозначенные им в выступлении в МИД РФ в 2024 году.

Путин также заявил, что мирные переговоры были прерваны по инициативе украинской стороны. По его словам, Киев «пытается создать впечатление сильных переговорных позиций», однако реальная ситуация на поле боя, как отметил российский лидер, иная.

Глава государства подчеркнул, что дополнительные угрозы, которые пытается создать Киев для России, должны быть сведены к минимуму. Он назвал это «абсолютно решаемой задачей».