Путин объявил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла Минобороны Президент РФ сменил командующих группировками и определил главу войск беспилотных систем

Президент РФ Владимир Путин объявил, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках.

Как сообщила пресс-служба Кремля в среду, 5 августа, глава государства провел встречу с руководством Министерства обороны.

Во встрече приняли участие Министр обороны, начальник Генерального штаба, командующие и начальники штабов группировок войск «Центр» и «Восток».

Путин напомнил, что продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом «специальной военной операции».

«Совсем недавно, вы в курсе, было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружений, – это функции и заказывающих, и довольствующих органов. Эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя Министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок, и был успешным командиром», - отметил Путин.

По его словам, по предложению Министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. «Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже вполне боевая работа. На должность по этому направлению, мной принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич», - отметил глава государства.

Он выразил уверенность, что Солодчук, как один из наиболее талантливых командиров, проявит свои организаторские качества и на новой должности.

- Новые командующие группировками «Центр» и «Восток»

Президент отметил, что группировка «Центр» решает наиболее важные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. Командовать ею поручено Андрею Иванаеву, который ранее возглавлял группировку «Восток».

«Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок. Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки "Центр", потому что близко два командующих работали», – пояснил Путин.

Исполняющим обязанности командующего группировкой «Восток» назначен начальник штаба этой группировки Петр Болгарев. Глава государства выразил надежду, что эффективность боевой работы на этом направлении сохранится.

- Командующий войск беспилотных систем

Путин напомнил о решении создать новый род войск – войска беспилотных систем. Возглавить это направление поручено Денису Лямину, который до последнего времени занимал должность начальника штаба группировки «Центр».

«Хочу выразить надежду на то, что Вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем», – сказал президент.

В завершение встречи Путин поблагодарил всех офицеров за боевую работу на прежних местах и выразил уверенность, что их опыт поможет в решении новых задач.

