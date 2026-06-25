Путин обсудил с членами Совбеза вопрос обеспечения внутренней безопасности Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого обсуждался вопрос обеспечения внутренней безопасности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй – наших отношений, развития наших отношений с ближайшими соседями», - сказал Путин, открывая совещание.