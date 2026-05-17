Путин обсудил с Токаевым подготовку государственного визита в Астану Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Казахстана

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.



Об этом в воскресенье, 17 мая сообщила пресс-служба Кремля.



В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Токаева с днем рождения.

Президент Казахстана выразил признательность за гостеприимство, проявленное в ходе его пребывания в Москве в связи с празднованием 81-й годовщины Великой Победы.

Обсуждены актуальные вопросы подготовки предстоящего государственного визита Владимира Путина в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее Президент России направил Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму.