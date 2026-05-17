Путин обсудил с Токаевым подготовку государственного визита в Астану

Ulviyya Amoyeva
17 Май 2026•Обновить: 17 Май 2026
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Об этом в воскресенье, 17 мая сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Токаева с днем рождения.
Президент Казахстана выразил признательность за гостеприимство, проявленное в ходе его пребывания в Москве в связи с празднованием 81-й годовщины Великой Победы.
Обсуждены актуальные вопросы подготовки предстоящего государственного визита Владимира Путина в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Ранее Президент России направил Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму.