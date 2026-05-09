Путин обсудил с лидерами Беларуси, Казахстана и Узбекистана двустороннее сотрудничество

Президент РФ провел в Кремле переговоры с Лукашенко, Токаевым и Мирзиёевым в преддверии Дня Победы

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле череду переговоров с прибывшими в Москву на празднование Дня Победы лидерами Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Как сообщает сайт Кремля, состоялась встреча Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Победы.

«Нам всегда есть о чём поговорить и по текущим вопросам, связанным с экономикой, с вопросами социального характера. Объём торговли является рекордным, несмотря ни на какие трудности, которые нам пытаются создать извне. Всё у нас в целом благополучно», - сказал Путин.

Между тем, Лукашенко на встрече с российским коллегой заявил, что у двух стран отсутствуют серьезные споры в сотрудничестве.

«В СНГ, Вы правильно сказали, в Евразэс, в СНГ Россия торгует на 60 %, 65 %, даже больше, общего товарооборота с Белоруссией, то есть мы основной партнёр на постсоветском пространстве в торговле. Конечно, при таких огромных объёмах – под 60 миллиардов долларов уже, считайте, – конечно, есть, всегда будут какие-то проблемы, но мы как-то прилично живём вот эти годы, у нас никогда не было каких-то серьёзных споров. Один–два вопроса, которые мы обсуждаем и поручаем правительствам разрулить их», - сказал президент Беларуси.

Встреча Путин - Токаев

Кроме того, в Кремле состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева и Путина.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, в ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня. Токаев уделил особое внимание предстоящему государственному визиту российского лидера в Казахстан.

Президент Казахстана отметил, что взаимодействие двух стран находится на подъеме и динамично развивается по всем направлениям.

«Что касается сотрудничества между нашими государствами, то мы интенсивно готовимся к Вашему государственному визиту в конце мая. За последние 5 лет Россия является одним из основных инвесторов в казахскую экономику. Торговля успешно развивается. По итогам нынешнего года, согласно прогнозам, мы уверенно перейдем отметку в 30 млрд долларов – это хороший показатель», - сказал он.

В свою очередь Владимир Путин отметил личный вклад Касым-Жомарта Токаева в укрепление отношений между двумя государствами.

«Особенно приятно Вас видеть сегодня и завтра, потому что, несмотря на всё, что вокруг этого события происходит, Вы сочли возможным для себя приехать в Москву и быть в эти дни вместе с нами, вместе с Россией. И это лучшее доказательство того, на каком уровне, действительно, находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. В значительной степени это происходит благодаря Вам, Вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей», - сказал российский лидер.

В ходе встречи главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Встреча Путин - Мирзиёев

Кроме того, президент РФ встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Отношения между нашими странами за последние годы благодаря в том числе и прежде всего, наверное, Вашим личным усилиям складываются самым наилучшим образом. Растёт объём торговли, торгово-экономических связей, реализуются крупные проекты. Россия остаётся одним из заметных инвесторов в экономику Узбекистана», - сказал Путин.

