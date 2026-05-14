Путин обсудил с главой Нового банка развития текущую работу и перспективы сотрудничества Во встрече приняли участие также вице-президент Нового банка развития Роман Серов

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Нового банка развития, учрежденного странами БРИКС, Дилмой Роуссефф. Стороны обсудили текущую работу банка и перспективы взаимодействия.

Текст заявления опубликовала пресс-служба президента в среду, 13 мая.

Во встрече приняли участие вице-президент Нового банка развития Роман Серов, заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин и министр финансов России Антон Силуанов.

Путин приветствовал Роуссефф в Кремле и отметил, что ее рабочий визит в Москву проходит на фоне мероприятий по линии Нового банка развития.

«Мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках Вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах», - сказал президент РФ.

Глава государства также обратил внимание на взаимодействие руководства банка с российскими представителями. По словам Путина, новый представитель России в банке приступил к работе около полугода назад.

Президент РФ выразил надежду, что работа идет «в позитивном ключе». Он также отметил, что министр финансов России Антон Силуанов примет участие в запланированном мероприятии Нового банка развития.

Роуссефф, в свою очередь, заявила, что для нее большая честь вновь встретиться с российским лидером в РФ. Она подчеркнула, что Новый банк развития активно работал с российской стороной, включая Минфин РФ и представителей администрации президента.

«Для нас и для меня очень важно находиться здесь сейчас и иметь эту возможность разговаривать с Вами лично и с представителями Вашей команды», - сказала Роуссефф.

Глава Нового банка развития также передала Путину приветствие от президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, подчеркнув его «большое уважение» к российскому лидеру.

Новый банк развития был учрежден странами БРИКС для финансирования инфраструктурных и устойчивых проектов в государствах объединения и других развивающихся экономиках.