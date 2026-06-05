Президент РФ Владимир Путин назвал «трагедией» удар США и Израиля по Ирану и потери среди гражданского населения, отметив, что Москва «в контакте и с Вашингтоном, и с Тегераном, и с Тель-Авивом». Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана. Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение о иранской ядерной программе и все находилось под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по-другому сценарию, под другим ключом. Все привело вот к сегодняшней, к сегодняшней трагедии, прямо скажем, - удар по Ирану, там потери в том числе среди гражданского населения», - сказал Путин.

По его словам, Москва «в контакте и с Вашингтоном, и с Тегераном, и с Тель-Авивом», в том числе по ситуации с АЭС «Бушер».

«Хочу обратить внимание на то, что мы в контакте и с американцами на этот счет, и с израильтянами. Все нас заверяют в том, что там были случайные падения недалеко от станции снарядов. Все нас заверяют в том, что это случайность, и такого больше не повторится. У меня нет оснований полагать, что нас вводят в заблуждение», - отметил он.

Российский лидер сообщил, что Россия продолжит работу по возведению атомных объектов в Иране, когда ситуация успокоится. «Но и здесь тоже могло бы сыграть определенную роль снятие озабоченностей Ирана в том, что их ограничивают в проведении мирных атомных проектов», — указал президент РФ.

Кроме того, Путин назвал правильным решение президента США Дональда Трампа о приостановке боевых действий в Иране, а также выразил надежду на достижение мира в регионе.

«Мы соседи и с арабскими странами. И вот, честно говоря, это нас ставит в сложную ситуацию. Но мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственным правильным. И очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира», - отметил он.

Путин также напомнил, что Россия в 2015 году сыграла роль в урегулировании кризиса вокруг Ирана. «Если что-то мы можем сделать сегодня, мы готовы к этой совместной работе. Если нет, будем просто надеяться на то, что всем вовлеченным в конфликт странам удастся все-таки разрешить этот вопрос мирными средствами» - указал он.

Кроме того, президент РФ сообщил, что у Москвы нет данных о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия.

«Озабоченности Израиля хорошо известны, они связаны с их представлением о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия. Хотя Иран многократно заявлял и раньше, и сейчас говорит, что никаких планов подобного рода у них нет. И у нас нет оснований этому не верить, потому что у нас тоже нет доказательств того, что Иран стремится к созданию ядерного оружия», - подчеркнул он.

Но, по словам Путина, у Израиля такие озабоченности есть. «И главная проблема этой ситуации заключается в отсутствии доверия друг к другу», - считает он.

Российский лидер также напомнил о предложении Москвы по вывозу обогащенного урана из Ирана.

«Наше предложение на столе. Мы ни на чем не настаиваем. Если вовлеченные в конфликт стороны придут к выводу, что это является хорошим предложением — пожалуйста. Если нет, просто будем следить за ситуацией и по мере возможностей будем влиять на то, чтобы остроту этой ситуации снимать», — сказал он.

«Что касается оружия, нас Иран об этом не просил, и мы ничего из вооружений в Иран не поставляли», - добавил президент РФ.

Ситуация на мировых энергетических рынках

Путин заявил, что ситуация на мировых энергетических рынках благоприятна для России, поскольку цена на российское топливо растет.

«Ну, конечно, наши нефтегазовые компании получают определенные преференции в связи с заключением долгосрочных контрактов, в связи с тем, что цена на нашу нефть возрастает. Конечно, отражается на бюджете, это все в плюс», - сказал президент, отметив при этом, что важнее не это, а другое, в частности, стабильность рынков.

РФ, по словам президента, не заинтересована в сокращении поставок нефти и не стремится к потрясениям на энергетических площадках. «Сейчас насколько, вот вице-премьер правительства России подскажет, если я ошибусь, по-моему, на 10% сократилась поставка нефти на мировые рынки. Конечно, это трясет мировую экономику и мировые энергетические рынки. Мы в этом не заинтересованы», — подчеркнул он.

РФ заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве в рамках организации ОПЕК+. Вот что является нашим приоритетом. По этому направлению будем двигаться, — сказал он.

Президент РФ отметил, что Москве выгодны устойчивые и сбалансированные цены на энергоресурсы, поскольку слишком высокие котировки негативно влияют на реальный сектор экономики страны. «Если мировые цены на нефть слишком высоки, это отражается на той части экономики России, которая представлена сектором реального производства. Вот в чем все дело. Поэтому для нас важно, чтобы эта цена была сбалансированной между интересами производителей и потребителей. И была, самое главное, стабильной», — указал он.

Говоря об атаках БПЛА со стороны Украины на объекты инфраструктуры в России, Путин сказал, что они «конечно, ничего хорошего с собой не несут», и «более того, наносят определенный ущерб».»Мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать», - отметил президент.

Путин также сообщил о готовности РФ поставлять Индии истребители Су-57.

«Что касается авиационной техники, то Индия традиционно покупает наши самолеты и вертолеты. Я знаю, что пилоты довольны этой техникой. Су-57 - это хорошая машина, современная, может быть, самая современная в мире на данный момент. И самая эффективная. Мы предлагали, я уже вчера говорил нашим индийским друзьям, начинать эту работу совместно. Но тогда не сложилось, мы сделали сами. Теперь, пожалуйста, мы готовы ее поставлять, в том числе поставлять и эту машину, не знаю, аудитории, наверное, не очень интересно, где летают два пилота. И эта машина может использоваться в качестве командного пункта тоже. В общем, мы двигаемся и работаем очень интенсивно не только по авиатехнике, но и по морской технике, по подводным лодкам и по надводным кораблям», - сказал он.

У России с Индией, по словам президента, очень хорошие давние отношения в области военно-технического сотрудничества.

«Значительная часть индийской армии укомплектована техникой российского производства. Это традиционно так сложилось еще со времен Советского Союза. Это развивается. Наши отношения с индийскими друзьями в этой сфере имеют особенность, которая заключаются в том, что благодаря нашему взаимному доверию у нас работа в этой области концентрируется не только в области торговли - купить или продать, - а и в области совместных разработок. Одна из них, наиболее известная, это ракета средней дальности «Брамос». И индийские специалисты принимали участие изначально, с первых шагов, и российские. Получился очень хороший продукт», - добавил он.

Кроме того, президент РФ сообщил о равноправных отношениях с китайскими партнёрами.

«У нас равноправные отношения с китайскими партнёрами и друзьями. Больше того, доля нашего высокотехнологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается.Что касается энергетики в целом, то здесь доля машин и оборудования из России в этой отрасли явно, я сейчас не могу конкретных цифр привести, боюсь ошибиться, но наверняка она превышает долю наших китайских друзей.Если говорить об энергетике, то начну тоже с той же атомной энергетики, атомной энергии. Мы же строим в Китае атомные электростанции», - сказал он.