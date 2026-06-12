Президент РФ выступил на церемонии по случаю Дня России

Путин назвал «сплоченность и патриотизм» главными ценностями страны Президент РФ выступил на церемонии по случаю Дня России

Сплоченность и патриотизм во все времена были главными ценностями россиян. Об этом 12 июня напомнил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Большом Кремлевском дворце.

«Глубокое личное восприятие России – в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что граждане отмечают День России с «теплым отношением к Родине, с гордостью за трудовые и ратные свершения многих поколений, с уважением к ключевым событиям отечественной истории».

«Все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно, единое целое», – отметил президент.

Также 12 июня Путин в торжественной обстановке вручил государственные награды и премии.

12 июня в РФ ежегодно отмечается государственный праздник - День России

