Путин назвал сотрудничество РФ и КНР во внешней политике стабилизирующим фактором Президент РФ провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе

Сотрудничество РФ и Китая во внешнеполитических делах – один из главных стабилизирующих факторов на международной арене.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе, сообщила пресс-служба Кремля утром, в среду, 20 мая.

Глава государства указал на то, что идет сложный процесс формирования полицентричного мира, основанного на балансе интересов всех его участников. «Вместе с китайскими друзьями отстаиваем культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, стремимся к построению более справедливого демократического мироустройства», - отметил Владимир Путин.

Президент указала на то, что в нынешней напряженной ситуации на международной арене тесная связка РФ и Китая особенно востребована. «Наращиваем координацию в ООН, БРИКС, «Группе двадцати» и на других площадках. Продолжим активное взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества. Уверен, что вместе достойно отметим в этом году 25-летие ШОС, ставшей прекрасным примером справедливого разрешения проблем и содействия интеграции в обширном общем регионе», - заявил российский лидер.

Владимир Путин напомнил, что 25 лет назад между двумя странами был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, фундаментальный межгосударственный документ, являющийся основой для развития сотрудничества по всем направлениям и в полной мере сохраняющий свою актуальность. «Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», - подчеркнул глава государства.

Не случайно, по словам Путина, в составе российской делегации – большая часть Правительства Российской Федерации, руководители бизнеса, представители общественных и образовательных организаций.

Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов взаимодействие РФ и Китая, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую, высокую динамику, подчеркнул глава государства, отметив, что товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 млрд долларов.



«Локомотив экономического сотрудничества – российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов»,- заявил глава государства.

В числе приоритетов – крупные совместные начинания в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и, конечно, высоких технологиях, отметил президент. Не менее активно, по его словам, развиваются гуманитарные связи. «Вслед за успешно проведенными Годами культуры на очереди – Годы сотрудничества в сфере образования. Это уже 10 перекрестный межгосударственный тематический проект, который мы сегодня вместе тоже открываем», - обратил внимание российский лидер.

Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по китайской инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран, отметил Путин, добавив, что эта практика будет продолжаться.

«Всецело поддерживаем деятельность китайского председательства в форуме Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в текущем году, и со своей стороны хотел бы подтвердить готовность принять участие в саммите этого формата в Шэньчжэне в ноябре этого года»,- сказал российский президент.

В заключение Путин пригласил Си Цзиньпина в следующем году совершить визит в Российскую Федерацию.

Си Цзиньин: РФ и КНР должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления

В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что на протяжении долгих лет между двумя странами выстраиваются тесные связи. «Мы с Вами вместе определяем векторы углубленного и плодотворного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Многовековая дружба, добрососедские контакты еще глубже укоренились в сердцах народов», - сказал председатель КНР.

Он привлек внимание к тому, что парадигма выстраивания межгосударственных отношений нового типа, основанных на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, постоянно вносит в хаотичный мир ценную стабильность и предсказуемость.

В этом году исполняется 30-летие установления партнерства и стратегического взаимодействия и 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, напомнил также Си Цзиньпин.

«Китайско-российские отношения шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня. Это стало возможным благодаря присущей нам непоколебимой воле в процессе непрерывного углубления политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия, предприимчивости в расширении разветвленного сотрудничества, а также храбрости и мужеству в деле отстаивания международной справедливости в целях формирования сообщества единой судьбы человечества, несмотря на турбулентности международный обстановки»,- заявил он.

В настоящее время в условиях хаотичной международный ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии, но устремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени, обратил внимание Си Цзиньпин.

«В качестве постоянных членов Совбеза ООН и важных мировых держав Китай и Россия должны с учетом долгосрочных интересов добиться национального возрождения путём продвижения всеобъемлющего стратегического взаимодействия более высокого качества, построить более справедливую и разумную систему глобального управления»,- добавил он.

