Путин назвал «актом террористического характера» удар по центру организации воздушного движения Президент РФ в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Президент РФ Владимир Путин назвал «актом террористического характера» удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

«Мы сегодня обсудим несколько вопросов, и первый, основной – это события, которые произошли сегодня рано утром. Киевский режим совершил ещё один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанёс удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов», - сказал Путин, отметив «высокопрофессиональную работу» ростовских диспетчеров, которая позволила избежать «трагические события».

Кроме того, президент РФ поздравил участников совещания с приближающимся праздником Победы.

«Мы постоянно держим этот вопрос на уровне повышенного внимания и в диалоге с нашими коллегами, друзьями в Китайской Народной Республике, в Индии, в других странах коалиции, антигитлеровской коалиции. Кстати, совсем недавно этот вопрос обсуждали и в телефонном разговоре с президентом Соединённых Штатов, вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», - сказал Путин.

«Некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия, посвящённые Дню Победы, лично и примут завтра участие в торжественных мероприятиях», - добавил он.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев, в свою очередь, доложил президенту России о последствиях утренних ударов.

Он напомнил, что «8 мая, с 4 часов 15 минут утра до 5 часов 45 минут было нанесено три удара по зданию регионального центра организации воздушного движения Российской Федерации в Ростове-на-Дону», после чего были закрыты 13 аэродромов ростовской зоны.

«В течение буквально двух–трёх дней мы восстановим воздушное движение в ростовской зоне в полном объёме. С 13 часов 00 минут возобновили сообщение с 13 вышеперечисленными аэродромами с сокращённой частотой полётов», - отметил Савельев.