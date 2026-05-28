Путин: Москва выступает за тесное сотрудничество в обеспечении глобальной стабильности Президент России обратился к участникам Международного форума по безопасности

"Подчеркну: мы выступаем за самое тесное сотрудничество в комплексном обеспечении как региональной, так и глобальной стабильности, за соблюдение принципа равной и неделимой безопасности", - отметил Путин в видеообращении к участникам Международного форума по безопасности. Он выразил уверенность, что работа по таким значимым направлениям особенно актуальна сейчас, в условиях формирования многополярного мироустройства.

"И Россия активно в ней участвует. В том числе - в рамках интеграционных объединений, действующих на основе равноправия и уважения государственного суверенитета. Строящихся - с учётом национальных интересов, исторической и культурно-цивилизационной самобытности разных стран и народов", - сказал Путин.

Путин назвал серьезной опасностью для всех государств риски неконтролируемого распространения ядерного оружия, экстремизм, наркобизнес и киберпреступность.



Глава государства обратил внимание, что сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, такие представительные встречи глобального уровня являются особенно востребованными.

"Знаю, что программа вашей встречи крайне насыщенная и содержательная. В течение нескольких дней пройдут 25 тематических заседаний - конференции, круглые столы, брифинги, презентации", - добавил президент.

"Современный мир взаимозависим и взаимосвязан, поэтому эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообщество", - подчеркнул глава российского государства.

Путин отметил, что форум призван искать пути решения проблем безопасности, содействовать наращиванию прагматичного сотрудничества между странами для защиты от внутренних и внешних угроз.

"Уверен, что высказанные на форуме идеи и предложения послужат развитию партнерства наших стран в сфере безопасности. Будут содействовать достижению прочного баланса сил в мире. И, конечно, внесут вклад в укрепление дружбы и доверия между нашими народами", - добавил президент РФ.

