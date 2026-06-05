Путин: Конфликт в Украине может быть завершен в ближайшее время Россия готова урегулировать конфликт мирными средствами и пойти на компромиссы на базе договоренностей Анкориджа - заявил президент РФ

Вечером 4 июня президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с руководителями международных информационных агентств и ответил на их вопросы.

Отношения с Китаем

Россия и Китай в ближайшее время могут объявить о новых договоренностях в сфере энергетики.

«Уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем», - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Москва не совершала «разворота» в сторону Азии, поскольку базовый договор с Китаем был подписан еще в 2001 году. Он назвал Россию и Китай естественными партнерами.

По словам президента, российско-китайское взаимодействие развивается не против кого-либо, а в интересах самих двух стран. Путин также отметил, что у него с председателем КНР Си Цзиньпином сложились «без преувеличения доверительные отношения».

Глава государства добавил, что Россия и Китай продолжают сотрудничество в военно-технической сфере и рассматривают новые разработки в этой области. При этом, по его словам, такая работа не связана с текущими международными событиями.

Развитие отношений с Казахстаном

Отношения России и Казахстана развиваются «по восходящей» и очень успешно. При этом дискуссии по всем вопросам всегда острые, отметил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Константиновском дворце.

Путин также подчеркнул, что Россию и Казахстан связывает многовековая история. У стран, по словам главы государства, есть желание находить компромиссы, которые помогали бы достижению общих целей – повышению благосостояния граждан.

Война в Украине

Конфликт в Украине может быть завершен в ближайшее время, если Киев согласится на компромиссы на базе договоренностей Анкориджа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам главы российского государства, Россия готова урегулировать конфликт мирными средствами и пойти на компромиссы, предусмотренные этими договоренностями. При этом, подчеркнул Путин, для достижения результата необходимо согласие украинской стороны.

Президент РФ отметил, что намерение «заключить сделку» и планы по установлению контроля над всей территорией Донецкой области не противоречат друг другу.

Говоря о ситуации в зоне боевых действий, Путин заявил, что российские войска наступают по всей линии соприкосновения. По его словам, «нет места», где бы российская армия не вела наступательных действий.

Путин сообщил, что за последнее время российская армия установила контроль примерно над 2 440 кв. км территории. По его словам, Россия полностью контролирует территорию Луганской области, свыше 85% территории Донецкой области и около 80% территории Запорожской области.

Глава государства заявил, что одной из ключевых проблем украинских войск остается нехватка личного состава. По его словам, за последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тыс. человек, а ежемесячные потери составляют примерно 40 тыс. человек.

Путин также утверждает, что принудительная мобилизация на Украине позволяет ежемесячно пополнять армию на 15–16 тыс. человек.

Касаясь военного потенциала сторон, президент заявил, что у России появляются новые ударные системы, в том числе связанные с комплексом «Орешник». Он отметил, что Украина, в отличие от России, не располагает такими ударными средствами, как гиперзвуковые и крылатые ракеты. Президент РФ также заявил, что Россия будет укреплять свою систему противовоздушной обороны, подчеркнув, что у Москвы такая система есть, тогда как у Киева, по его словам, полноценной системы ПВО нет.

Глава российского государства добавил, что у России имеется собственная производственная, научная и кадровая база для обеспечения армии, которая «крепнет с каждым месяцем». Он также подчеркнул, что Москву в конфликте на Украине интересует реальная ситуация, а не оценки госсекретаря США Марко Рубио.

Глава государства также напомнил, что полномочия Зеленского истекли два года назад. По словам Путина, Россия может подписывать документы только с легитимными представителями украинской стороны. Он назвал темой для юристов вопрос о том, может ли Владимир Зеленский сейчас кого‑то представлять, напомнив, что его президентские полномочия истекли ровно два года назад.

Об интеграции Армении в ЕАЭС и ЕС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе Армении в своё время поддерживала её присоединение к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

По словам президента, это решение принималось с учётом состояния армянской экономики и степени её интеграции в общие экономические процессы.

Путин также отметил, что у России есть «лишь одна просьба» к Еревану — как можно скорее провести референдум по вопросу возможного присоединения к Европейскому союзу. Он напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сам высказывался о необходимости такого голосования.

«Мы только об этом просим, тем более, что сам премьер-министр Пашинян, он совсем недавно сказал, что считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба — сделайте это как можно быстрее», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что текущий внешнеполитический курс Еревана, ориентированный на западные стандарты, не вызывает удивления и не является чем-то «сверхъестественным». По его словам, политические силы, стоящие за действующим премьер-министром Армении, давно заявляют о прозападной ориентации и делают это открыто.

«Вы знаете, ничего такого сверхъестественного здесь нет. Политические силы, которые стоят за действующим премьер-министром, они давно, как бы говорят и не стесняются, открыто это делают», — отметил российский лидер.

Иранский вопрос является глобальным

В настоящее время администрация США отвлеклась от Украины и занимается иранским вопросом, поскольку этот вопрос является глобальным.

«Ну что ж, сейчас действительно остро стоит вопрос об урегулировании другого кризиса — на иранском направлении. Естественно, мы все это видим и понимаем, и что администрация США отвлекается и вынуждена заниматься прежде всего этим вопросом, потому что кризис вокруг Ирана явно носит глобальный характер», — сказал российский лидер.

Путин назвал решение конфликта вокруг иранского урана. По его мнению, разбавленный иранский уран можно было бы использовать для мирных атомных программ.

Он отметил, что предложения РФ по урану известны США и Ирану, но Москва не хочет навязывать свои услуги. Путин напомнил, что в 2015 году аналогичные решения привели к разрядке ситуации.

«Разбавленный иранский уран можно было бы использовать для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ», - сказал российский президент.

РФ поддержит любое решение, которое бы привело к разрядке ситуации вокруг Ирана, заявил он.

«Иранский народ доказал, что его мнение должно учитываться при разрешении кризиса на Ближнем Востоке», - сказал Путин.

Он также отметил, что усилия президента США Дональда Трампа и последовательность духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи могут привести к компромиссу, и РФ готова «подставить плечо».

Путин подтвердил позицию РФ, что фундаментальным решением ближневосточного вопроса должно быть создание палестинского государства.

Благодарность Азербайджану

У России были и есть добрые отношения с Азербайджаном.

«Отношения между Азербайджаном и Россией я расцениваю как хорошие. Они у нас были всегда и были хорошие. И в политике, и в экономике. Президент Алиев вкладывает много сил в то, чтобы наполнить этот договор конкретным содержанием. У нас свыше 10 млрд российских инвестиций в азербайджанскую экономику. У нас тесное взаимодействие по гуманитарным вопросам. Большое количество азербайджанцев работает в России», — сказал российский лидер.

Путин сообщил также, что у двух стран «много вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере логистики».

«Ну вот, известный коридор Север-Юг с выходом на Иран. Сейчас, конечно, все это чуть замерло в связи с событиями вокруг Ирана, но тем не менее все еще представляет взаимный большой интерес», - сказал он.

«Мы очень благодарны президенту Алиеву за то, что он помогал нам направлять гуманитарную помощь в Иран. Надо сказать, что азербайджанская сторона много и эффективно в этом смысле поработала, мгновенно реагировала на все наши просьбы. И это очень важно для того, чтобы ситуацию по этому направлению смягчить», - добавил Путин.

Индия надежный партнер России

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество Индии и США не создает сложностей для отношений с Москвой.

«Вы сказали, что сотрудничество Индии с Соединенными Штатами создает сложности в отношениях Индии с Россией - ничего подобного нет, уважаемый коллега. Мы рады тому, что Индия развивает отношения со всеми странами», - сказал Путин.

«Другой аспект, что Соединенные Штаты пытаются по некоторым вопросам оказывать давление на Индию, в частности, по некоторым вопросам сотрудничества с Россией. Но, мне кажется, что все уже давно поняли, что давить на премьер-министра Нарендру Моди, который возглавляет государство с полуторамиллиардным населением, бесполезно», - подчеркнул президент.

Путин отметил, что подобное давление "вредит международным и двусторонним отношениям, с какой бы стороны это давление ни происходило".

По его словам, от происходящего «мы не видим никаких негативных последствий».

«Мне представляется, что мы сможем договориться со всеми участниками этого процесса. На сегодняшний день никаких серьезных последствий такого состояния дел мы не наблюдаем. Мы развиваем отношения с Индией, будем развивать и считаем Индию надежным партнером», - заявил президент РФ.

Россия не грозит Европе и НАТО

Путин назвал нелогичными утверждения о том, что «якобы Россия собирается напасть на Европу».

По словам российского лидера, утверждения о якобы исходящей от Москвы угрозе – это сознательная провокация. Путин пояснил, что такая риторика нужна, чтобы заставить население европейских стран больше тратить на оборону.

Президент назвал «бредом, дезинформацией и провокацией информацию о планах нападения России на НАТО»

Состояние российской экономики

Жесткие меры финансовых властей РФ, направленные на подавление инфляции, дают результат,= сказал Путин, комментируя состояние российской экономики.

«Что касается экономики, как сказал Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены... Прежний президент США говорил, что экономика России разорвана в клочья. Но не надо выдавать желаемое за действительное... Экономика ЕС за последние три года выросла в районе 3%, экономика России выросла на 10%, больше чем в три раза, чем экономика ЕС», - сказал Путин в ходе встречи в четверг с руководителями международных информационных агентств, комментируя вопрос о проблемах в российской экономике.

Президент отметил, что в 2025 году экономка РФ выросла немного, «но все-таки на 1%, и продолжает расти сейчас».

По его словам, были вопросы, связанные с инфляцией, именно поэтому ЦБ принял ряд жестких решений для подавления инфляции. «Это жесткие решения - поднятие ключевой ставки, но этим меры дают результат», - заявил он.

По словам главы государства, инфляция в РФ возвращается к плановому показателю, в годовом выражении сейчас 5,4% - "это уже хороший результат". При этом, по словам президента, продолжает расти промпроизводство, реальные доходы населения, реальные зарплаты.

«Мероприятия, которые проводят наши экономические и финансовые власти дают результат, хотя ЦБ сознательно пошел на повышение ключевой ставки серьезным образом, а сейчас уже несколько раз ее сокращал до 14,5%. Многие считают, что и этого мало, нужно еще сокращать, не буду комментировать это. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и ЦБ и так далее. Но результат достигается», - заявил Путин.

«Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Мы не хотим гиперинфляции... Боремся за здоровье российской экономики в целом (...). Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно», - сказал президент.

На вопрос о планах на будущее. Путин отметил, что конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году, но об этом «совсем рано говорить».

«Я сейчас даже не думаю об этом. Говорю совершенно откровенно. Перед страной стоит очень много больших, масштабных, острых вопросов. Их надо решать, не думая об этом, а думая о будущем России», - отметил он.