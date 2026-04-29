Путин отметил, что считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и помочь стабилизации обстановки

Путин и Трамп обсудили урегулирование в Украине, ситуацию вокруг Ирана и экономические отношения Путин отметил, что считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и помочь стабилизации обстановки

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп 29 апреля провели телефонный разговор, который продлился более полутора часов.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Согласно этой информации, лидеры обсудили урегулирование в Украине, ситуацию вокруг Ирана, а также перспективы российско-американских экономических отношений.

Урегулирование в Украине

По слова Ушакова, Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Трамп поддержал эту инициативу российского коллеги.

Во время разговора Путин рассказал Трампу о сугубо «террористических методах» по атакам на гражданские объекты.

Президент России также сообщил Дональду Трампу, что с начала 2025 года РФ передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а получила от Украины чуть более 500 тел. Владимир Путин отметил, что для урегулирования в Украине путем переговоров Зеленский должен положительно отреагировать на известные, изложенные ранее предложения.

Президент США сказал Путину, что сделка для разрешения конфликта в Украине уже близка.

Покушение на Трампа

Путин высказал слова поддержки американскому лидеру в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице Washington Hilton. Российский президент решительно осудил это нападение, подчеркнув неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия. Ушаков напомнил, что ни сам Трамп, ни его супруга, ни кто-либо из его окружения не пострадали, а злоумышленник был оперативно задержан службой охраны.

Путин также поздравил первую леди США Меланию Трамп с днем рождения, который она отметила 26 апреля, и отметил её вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями.

Ситуация вокруг Ирана

Особое внимание президенты уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Путин считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и помочь стабилизации обстановки. Путин отметил, что предполагает крайне пагубные последствия в случае, если США и Израиль вновь перейдут к силовым акциям на Ближнем Востоке. Президент РФ считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана, что должно помочь стабилизации обстановки.

По мнению Путина, вариант с наземной операцией против Ирана был бы совсем неприемлемым и опасным.

«Россия твердо настроена оказывать всемерное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы», — указал Ушаков.

Экономические отношения между РФ и США

Во время телефонного разговора президенты также говорили о больших перспективах взаимовыгодных проектов. При обсуждении российско-американских отношений с обеих сторон говорилось о больших перспективах и взаимовыгодных проектах в экономике и энергетике. По словам лидеров, целый ряд масштабных экономических инициатив уже конкретно обсуждается между представителями двух государств.

Президенты условились поддерживать контакты как лично, так и на уровне помощников.

Переговоры между Путиным и Трампом

15 августа 2025 года в Анкоридже (Аляска, США) прошел саммит президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча, прошедшая на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, была посвящена поиску путей завершения российско-украинской войны, став первым полноформатным саммитом лидеров после 2021 года. Основной темой стало завершение военного конфликта в Украине, а также вопросы стратегической стабильности и экономического сотрудничества. Этот саммит ознаменовал попытку перезагрузки отношений между двумя странами.