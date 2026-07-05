Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Комментарий помощника президента России Юрия Ушакова по итогам телефонного разговора двух лидеров приводит пресс-служба Кремля.

«Как известно, сегодня, 4 июля, в Соединенных Штатах отмечается национальный праздник – 250 лет появления независимости. Накануне Президент России Владимир Владимирович Путин направил Президенту США Дональду Трампу поздравительную телеграмму по этому поводу, в которой выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества»,- отметил Ушаков.

Он напомнил, что ранее по случаю Дня России 12 июня президент США прислал на имя Владимира Путина теплое поздравительное послание. «В нем Дональд Трамп воздал – я процитирую – дань уважения богатой истории и культуре нашей страны, а также стойкости российского народа», - следует из текста комментария.

Разумеется, и сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности, отметил Ушаков.



«В этом контексте президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают. Особо подчеркнуто, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны», - подчеркнул помощник российского лидера.

США широко празднуют День независимости и все это проходит пышно и масштабно, как это умеет организовывать Дональд Трамп, отметил он. «И наш Президент, конечно, обратил на это внимание. Разговор – это уже четвертый в текущем году – был, естественно, не только протокольным, но деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня. Кстати, этот разговор продолжался почти полтора часа, если точно – один час двадцать пять минут», - говорится в тексте.

Урегулирование российско-украинского конфликта

По словам Ушакова, президенты, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля.

Глава американского государства вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса, отметил помощник Путина. Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву, рассказал помощник Путина.

С российской стороны, по его словам, была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.

«Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом европейская «партия войны» исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения»,- следует из текста.

Президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские Вооруженные Силы «уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим», отметил Ушаков. «Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка, и как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет»,- сказано в тексте комментария.

Ситуация вокруг Ирана

Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования, заявил Юрий Ушаков.

«Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе. Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения»,- отметил он.

Двусторонние отношения РФ и США

Говоря о двусторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике, следует из текста.

«Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт»,- отметил помощник российского президента.

В беседе, по его словам, отмечена, в частности, символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию. Это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно плотно работать, причем в самых различных областях, отметил он, уточнив, что это относится и к сфере культуры, которая объединяет симпатизирующие друг другу народы двух стран.

Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем, привлек внимание помощник президента.

Была затронута и футбольная тема. Владимир Путин с учетом российского опыта 2018 года пожелал дальнейшего успешного проведения чемпионата мира, добавил он.

Президенты условились оставаться на связи

«Лидеры условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время. Наш Президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию»,- отметил помощник Путина.

«Стоит упомянуть о том, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта – 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры, и это о многом говорит», - добавил Юрий Ушаков.