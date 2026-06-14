Президент Трамп вновь выступил за прекращение боевых действий в Украине

Путин и Трамп обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию Президент Трамп вновь выступил за прекращение боевых действий в Украине

В воскресенье, 14 июня состоялся телефонный разговор между президентами России и США.



Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Согласно этой информации беседа Владимира Путина и Дональда Трампа продолжалась ровно 55 минут.

Президенты во время разговора обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию.

Президент Трамп вновь выступил за прекращение боевых действий в Украине. Он выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США.

Путин заявил Трампу, что никакие попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре в РФ не изменят ситуацию на поле боя, подтвердив Трампу, что, если Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.

В ходе разговора президенты согласовали, что Уиткофф и Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию.



Путин высоко оценил роль Мелании Трамп в воссоединении российских и украинских детей со своими семьями.

Обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке нлавы государств обсудили в том числе готовящийся меморандум США и Ирана. Трамп сообщил Путину, что договоренность США и Ирана близка и может быть обнародована сегодня.

Путин выразил удовлетворение, что конфликт США и Ирана, который мог «поджечь весь регион», удается купировать.

Дональд Трамп был тронут поздравлениями Путина в связи с днем рождения, поблагодарил и сообщил, что президент РФ первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня. Поздравления Путина Трампу звучали неформально и отражали уважение президента РФ к «бойцовским качествам» президента США, - отметил Ушаков.

Он добавил, что Путин не передавал подарки Трампу по случаю 80-летия президента США.

