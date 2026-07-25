Путин и Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Olga Keskin
25 Июля 2026•Обновить: 25 Июля 2026
В Омске 25 июля состоится XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором примут участие президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщает пресс-служба Кремля, тема форума – «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества».
Среди участников – вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители парламентов, деловых и экспертных кругов двух стран.
Отмечается, что перед пленарным заседанием форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.
Как сообщают российские СМИ, Путин уже прибыл с рабочей поездкой в Омск, где вместе с Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Между тем в пресс-службе казахстанского лидера сообщили, что Токаев тоже прибыл в Омск для участия в форуме.
Согласно сообщению, президента Казахстана встретили заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица.