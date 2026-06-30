Путин и Токаев обсудили реализацию совместных проектов в энергетике и экономике Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях.

Как сообщает сайт Кремля, состоялся телефонный разговор президента РФ с казахстанским коллегой.

«В русле договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан в мае 2026 года, рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях», - следует из публикации.

Отмечается, что при обсуждении международной и региональной повестки дня Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель.

Между тем в пресс-службе казахстанского лидера сообщили, что Токаев подчеркнул, что достигнутые в ходе государственного визита президента России в Казахстан в мае текущего года договоренности придали значительный импульс всему комплексу двустороннего взаимодействия.

«Правительства двух стран обеспечивают последовательную реализацию достигнутых соглашений. В ходе беседы особое внимание было уделено подготовке к XXII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в конце июля», - следует из публикации.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.В завершение разговора президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты, - отметили в пресс-службе.