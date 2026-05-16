Путин и Си Цзиньпин обсудят стратегическое партнерство РФ и КНР Президент РФ 19–20 мая посетит Китай с официальным визитом

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 19–20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику.

Как сообщает пресс-служба Кремля, поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам», - следует из публикации.

Согласно сообщению, главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год).

По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.

«Программой визита также предусмотрена встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества», - отметили в пресс-службе.