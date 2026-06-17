Путин и премьер Малайзии обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, прибывшим в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в среду, 17 июня.

Переговоры состоялись в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

Открывая встречу, Путин отметил, что саммит приурочен к 35-летию отношений России с АСЕАН. Он напомнил, что первая встреча лидеров России и стран Ассоциации в таком формате прошла в Малайзии в 2005 году.

Российский лидер подчеркнул, что Москва ценит поддержку Куала-Лумпуром развития стратегического партнерства России с АСЕАН. По его словам, Россия и Малайзия также координируют действия в других международных форматах, включая ООН, БРИКС и Организацию исламского сотрудничества.

Путин назвал Малайзию давним и надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что взаимодействие двух стран выстраивается на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Президент России также напомнил, что в следующем году исполнится 60 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. К этой дате, по его словам, Москва и Куала-Лумпур подходят с позитивным опытом взаимовыгодного сотрудничества и серьезной базой для его дальнейшего расширения.

Путин обратил внимание на активизацию политического диалога между Россией и Малайзией. Он напомнил о встрече с Анваром Ибрагимом в ходе его официального визита в мае прошлого года, а также о визитах Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима в Россию.

По словам российского лидера, регулярные контакты поддерживаются на уровне министерств, ведомств и парламентов. Практическим взаимодействием занимается межправительственная комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Путин сообщил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Малайзией вырос на 12,9%. Он назвал это хорошим результатом.

Российский президент также отметил значение совместной работы в сферах образования, науки, технологий, туризма и гуманитарных связей.

Анвар Ибрагим, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за прием в Казани и отметил развитие отношений между двумя странами в последние годы.

Премьер-министр Малайзии заявил, что Куала-Лумпур заинтересован в расширении двусторонних механизмов сотрудничества по различным направлениям. Он также напомнил о мероприятии «Россия - Исламский мир», которое недавно прошло в Куала-Лумпуре.

По словам Ибрагима, Россия может сыграть значимую роль в Малайзии, странах АСЕАН и регионе в целом. Он отметил готовность развивать сотрудничество в экономике и финансах.

Говоря о торговле и инвестициях, премьер-министр Малайзии отдельно выделил взаимодействие в энергетической сфере. Он отметил сотрудничество компании Petronas с российскими компаниями и поблагодарил Москву за поддержку на фоне энергетического кризиса.

Ибрагим также заявил о заинтересованности Малайзии в развитии авиасообщения с Россией, включая соединение малайзийских городов с Казанью и другими российскими городами.

Кроме того, премьер-министр Малайзии поблагодарил российскую сторону за позицию по ситуации в Газе и Иране, назвав ее «последовательной и принципиальной».