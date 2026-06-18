Путин и премьер Камбоджи обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом на полях форума Россия - АСЕАН. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июня.

Открывая встречу, Путин отметил, что Камбоджа является давним другом и партнером России. Он напомнил, что в мае текущего года страны отметили 70-летие установления дипломатических отношений.

«Наша страна помогала в становлении камбоджийской государственности», - сказал российский лидер.

По его словам, при содействии СССР в Камбодже были построены крупный госпиталь и технологический институт, а также введены в эксплуатацию объекты энергетической, сельскохозяйственной, телекоммуникационной, морской и транспортной инфраструктуры.

Президент РФ подчеркнул, что многие из этих объектов до сих пор служат на благо жителей Камбоджи.

Путин также заявил, что российско-камбоджийские отношения продолжают поступательно развиваться. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился на 2%, однако, по словам российского президента, этот показатель пока не соответствует имеющемуся потенциалу.

«Конечно, это мало, эта цифра не отвечает имеющемуся у нас потенциалу», - отметил Путин.

Он сообщил, что над активизацией торгово-инвестиционных связей работают правительства двух стран. Эти вопросы, по его словам, обсуждались на встрече сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии, которая состоялась в Казани.

Российский лидер также указал на заинтересованность Москвы в расширении контактов между деловыми кругами двух стран. Путин напомнил, что в ноябре 2025 года Камбоджу посетили представители крупных российских компаний, среди которых «Автоваз», «ГАЗ», «КамАЗ» и «Мираторг». Кроме того, камбоджийская делегация участвовала в Петербургском международном экономическом форуме.

Президент РФ пригласил камбоджийские компании принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 1–4 сентября и Российской энергетической неделе в Москве в октябре.

Отдельно Путин отметил развитие взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. По его словам, в марте в Пномпене успешно прошли Дни российской культуры. Россия также продолжает содействовать Камбодже в подготовке кадров. Высшее образование в РФ уже получили более 8 тыс. граждан Камбоджи, в настоящее время в российских вузах обучаются около 160 камбоджийских студентов, а в нынешнем учебном году выделены еще 63 стипендии.

Хун Манет, в свою очередь, поздравил Путина с успешным проведением саммита Россия - АСЕАН, приуроченного к 35-летию отношений, и поблагодарил российскую сторону за гостеприимство.

Премьер-министр Камбоджи передал российскому лидеру наилучшие пожелания от короля Нородома Сиамони и председателя Сената Хун Сена, а также поздравил российский народ с прошедшим Днем России.

Он подчеркнул, что Камбоджа придает большое значение традиционной дружбе и долгосрочному сотрудничеству с РФ. По словам Хун Манета, Пномпень с благодарностью вспоминает поддержку, оказанную СССР Камбодже в один из наиболее сложных периодов ее истории.

Премьер также отметил вклад России в социально-экономическое развитие Камбоджи и назвал РФ важным и надежным партнером своей страны.

«Россия играет важную роль в региональных и глобальных делах, в частности в рамках ООН, в повышении важности голоса Глобального Юга и укреплении взаимосвязанности с азиатским регионом», - сказал Хун Манет.

Он выразил надежду, что переговоры позволят поднять сотрудничество двух стран на новый уровень.