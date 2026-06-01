Путин и Пашинян договорились продолжить диалог при личной встрече

Ulviyya Amoyeva
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились продолжить диалог при встрече. Об этом в понедельник, 1 июня сообщила пресс-служба главы армянского правительства.
«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Президент РФ поздравил премьер-министра Республики Армения с днем рождения и направил наилучшие пожелания. Премьер-министр Пашинян поблагодарил президента РФ за звонок и поздравление», - следует из публикации.
Собеседники также обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня.
Премьер-министр Армении поблагодарил президента РФ за взвешенные позиции, дружественный тон, а также за поддержку по ряду вызывающих разночтения вопросов.
Собеседники договорились продолжить обсуждения при ближайшем удобном случае в формате встречи.