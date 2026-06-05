Проект в Узбекистане предусматривает строительство на одной площадке энергоблоков большой и малой мощности

Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой интегрированной АЭС Проект в Узбекистане предусматривает строительство на одной площадке энергоблоков большой и малой мощности

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана, сообщают российские СМИ.

Церемония состоялась в четверг, 4 июня, во время встречи лидеров в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Путин и Мирзиёев подключились к площадке строительства по видеосвязи и приняли участие в запуске заливки «первого бетона» в фундамент здания реактора.

«Разрешаю!» - сказал Путин, дав старт работам. После начала церемонии российский президент поздравил участников проекта словами: «В добрый путь!»

Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев в свою очередь отметил, что успешная реализация строительства АЭС в республике будет способствовать дальнейшему укреплению отношений с Россией.

«Проект АЭС в Узбекистане не имеет аналогов в мире», - сказал узбекистанский лидер.

Проект интегрированной АЭС считается одним из ключевых направлений российско-узбекистанского сотрудничества в энергетике. Его особенность заключается в том, что впервые на одной площадке планируется разместить атомные энергоблоки большой и малой мощности.

Президент Узбекистана прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Встреча Путина и Мирзиёева прошла в Константиновском дворце, откуда главы государств по видеосвязи подключились к церемонии на строительной площадке.

По данным СМИ, межправительственное соглашение о создании атомных мощностей в Узбекистане было подписано в 2018 году, а в 2026 году параметры проекта были скорректированы с учетом строительства интегрированной станции, объединяющей крупные и малые энергоблоки.