Филиппинский лидер также пригласил Путина принять участие в XXV саммите АСЕАН, который должен пройти в Маниле в ноябре

Путин и Маркос обсудили развитие российско-филиппинского сотрудничества Филиппинский лидер также пригласил Путина принять участие в XXV саммите АСЕАН, который должен пройти в Маниле в ноябре

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Филиппины Фердинандом Маркосом. Переговоры состоялись в Казани, в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала. Об этом сообщила пресс-служба президента в среду, 17 июня.

В начале встречи Путин приветствовал Маркоса в России, отметив, что, по имеющимся данным, это его первый визит в страну. Российский лидер напомнил, что Филиппины в текущем году председательствуют в АСЕАН, а отношения России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии отмечают 35-летие.

По словам Путина, юбилейный саммит станет «важной вехой» в развитии стратегического партнерства России с АСЕАН. Он также сообщил, что стороны вместе проведут пленарное заседание саммита и подведут его итоги в общении с прессой.

Отдельно президент России поздравил филиппинского лидера и народ Филиппин с Днем независимости, который отмечался 12 июня. Путин подчеркнул символичность того, что в этот же день в России празднуется День России.

Глава российского государства также напомнил, что в июне исполнилось 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами. В этой связи он упомянул визит отца нынешнего президента Филиппин Фердинанда Маркоса в Москву в 1976 году, по итогам которого было принято совместное коммюнике об установлении межгосударственных связей.

Путин заявил, что тогда, «в реалиях холодной войны», такой шаг потребовал политической воли со стороны филиппинского руководства. По его словам, подобный взвешенный и прагматичный подход к международным отношениям востребован и сегодня.

Российский президент отметил, что Москва и Манила подошли к нынешнему этапу отношений с «солидным наработанным капиталом» сотрудничества, основанного на уважении и учете законных интересов друг друга.

По данным Путина, в прошлом году товарооборот между Россией и Филиппинами превысил полмиллиарда долларов. При этом российский лидер подчеркнул, что этот показатель «далеко не предел», указав на возможности для расширения поставок сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов.

Президент Филиппин, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за прием и организацию саммита. Маркос отметил, что выступает также как председатель АСЕАН, и выразил благодарность от имени государств - членов объединения.

Он подчеркнул, что нынешняя встреча проходит в особый период, поскольку в этом году отмечается 35-летие отношений между АСЕАН и Россией. Маркос заявил о заинтересованности в продолжении политических консультаций по линии министерств иностранных дел.

Филиппинский лидер также пригласил Путина принять участие в XXV саммите АСЕАН, который должен пройти в Маниле в ноябре. По словам Маркоса, Восточноазиатский саммит имеет значение для формирования общей архитектуры стабильности и процветания в регионе.

Говоря о двустороннем взаимодействии, президент Филиппин заявил, что сотрудничество в сфере торговли и инвестиций находится на хорошем уровне, однако его потенциал не раскрыт полностью. Он отметил, что вопросы безопасности и энергетики стали приоритетными направлениями для обеих стран.

Маркос также сообщил, что деловые контакты между Россией и Филиппинами позволяют рассматривать возможности для совместных проектов. В числе направлений сотрудничества он назвал косметику, розничную торговлю, продукты питания и промышленное взаимодействие.